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ارتفاع أسعار الذهب خمسة جنيهات .. وعيار 21 يسجل 375 جنيها

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ارتفاع أسعار الذهب خمسة جنيهات .. وعيار 21 يسجل 375 جنيها ارتفاع أسعار الذهب خمسة جنيهات .. وعيار 21 يسجل 375 جنيها

ارشيفية

قال نادى نجيب، سكرتير شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة، إن الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، ارتفعت بشكل ملحوظ فى السوق المحلى، بقيمة 5 جنيهات فى الجرام، مشيرا إلى أن عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 375 جنيها، بعد استقرار دام لمدة ثلاثة أيام منذ بداية الأسبوع عند 370 جنيها.

وأضاف سكرتير شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، أن عيار 18 سجل 322 جنيها، بينما عيار 24 سجل 427 جنيها، موضحًا أن السعر العالمى للأوقية سجل خلال تعاملات اليوم 1262 دولارا، فيما بلغ الجنيه الذهب 3 آلاف جنيه.

وأرجع سكرتير شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة، هذا الارتفاع فى الأسعار المحلية إلى ارتفاع السعر العالمى للأوقية خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء، بقيمة 20 دولارا عن آخر سعر سجلته الأمر الذى أثر على السوق المحلى.

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