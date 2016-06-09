إصابة مصححين بغيبوبة سكر وأزمة قلبية ونقلهم للمستشفى بأسيوط‎

مراسل «ONA»:

أصيب مدرسين اثنين من مصححي مادة اللغة العربية بكنترول الثانوية العامة بأسيوط، أحدهم بغيبوبة سكر والأخر بأزمة قلبية بمقر الكنترول بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية.

تم نقلهم الى العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم .

وقال مصدر طبي بمستشفى أسيوط الجامعي، إنه تم نقل كل من : ” فتحي .ع .ع”، من مغاغة محافظة المنيا مصاب بأزمة قلبية، “سيد .ج .م” من محافظة قنا مصاب بغيبوبة سكر الى مستشفى اسيوط الجامعى، وذلك أثناء قيامهما بعملهما بتصحيح امتحان الثانوية العامة مادة اللغة العربية بكنترول مدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية .