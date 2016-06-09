الإسكان: طرح 3 مناقصات في 3 مدن جديدة

صرح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه سيتم طرح إنشاء سوق تجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعي 247 عمارة، بمنطقة حدائق أكتوبر بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: إنه سيتم طرح أعمال رفع كفاءة أرصفة العمارات، وتنسيق الموقع شاملة الطبقة السطحية للطرق المحلية 34 ، ضمن المرحلة الثالثة للحي الثاني بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم طرح أعمال تشغيل وصيانة وحراسة شبكات المياه بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.