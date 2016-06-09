استدعاء رئيس لجنة في اختفاء ورقة إجابة امتحان «طالبة الثانوية» بالمنيا

مراسل «ONA»:

استدعت النيابة العامة بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، برئاسة المستشار أحمد نادي، اليوم الخميس، رئيس لجنة مدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات، التي تعقد بها إحدى اللجان امتحانات الثانوية العامة، لسؤال في البلاغ رقم 4597 إداري مركز أبو قرقاص، المقدم من ولي أمر طالبة بالصف الثالث يفيد اختفاء أوراق إجابات ابنته في مادة اللغة العربية.

كما استدعت النيابة ملاحظي لجنة الطالبة في مادة اللغة العربية، ومراقب الدور، ومراقب أول اللجنة، ومعاوني الكنترول، الذين مرت على أيديهم ورقة الطالبة لسؤالهم حول بلاغ ولي أمر الطالبة بتبديل إجابات ابنته في مادة اللغة العربية، رغم عدم تحرير مسئولي اللجنة محضرا بامتناعها عن الإجابة، وهو الإجراء الذي يعني عدم اتخاذه أن الطالبة قامت بالإجابة فعليا في كراسة إجابتها.

وكانت نيابة أبو قرقاص بالمنيا، برئاسة أحمد نادي، مدير النيابة، قد فتحت تحقيقا في بلاغ زكريا جوهر فليته، ولي أمر الطالبة أميرة زكريا جوهر، الطالبة بالصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم، باختفاء إجابات ابنته في مادة اللغة العربية، بعدما اكتشف مسئولو كنترول قطاع أسيوط، أن كراسة إجابات الطالبة خالية من الكتابة، على الرغم من عدم تحرر مراقبو اللجنة التي تمتحن أمامها الطالبة محضرا بامتناعها عن الإجابة، وهو ما يعني أنها سلمت كراستها للملاحظين غير خاوية.

واتهم ولي أمر الطالبة في بلاغه الذي حمل رقم 4597 إداري مركز أبو قرقاص لسنة 2016، مجهولين ضمن المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، بتبديل أوراق إجابات ابنته أميرة ووضع أوراق بيضاء واختلاس إجابات ابنته.