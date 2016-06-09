بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات نهاية العام الدراسى

تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عدداً من لجان الامتحانات بكليات الجامعة، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وانتظامها، والتأكد من تواجد عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس المختصين بامتحان كل مادة.> واطمأن رئيس الجامعة على وجود أطقم طبية داخل اللجان مجهزة بالأدوات والمعدات الطبية اللازمة لإسعاف أى حالة مرضية طارئة، ووجود سيارة إسعاف خارج اللجان لنقل أى حالة تستدعى العلاج لمستشفى أسيوط الجامعى.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط ما تم تركيبه من أجهزة المراوح الإضافية التى تم الاستعانة بها مؤخراً مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تزامناً مع بدء شهر رمضان الكريم، مع توفير مياه مبردة للطلاب غير الصائمين.

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