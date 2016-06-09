أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات نهاية العام الدراسى

Google+ Print
بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات نهاية العام الدراسى بالصور.. رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات نهاية العام الدراسى
تفقد الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عدداً من لجان الامتحانات بكليات الجامعة، للاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وانتظامها، والتأكد من تواجد عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس المختصين بامتحان كل مادة.
> واطمأن رئيس الجامعة على وجود أطقم طبية داخل اللجان مجهزة بالأدوات والمعدات الطبية اللازمة لإسعاف أى حالة مرضية طارئة، ووجود سيارة إسعاف خارج اللجان لنقل أى حالة تستدعى العلاج لمستشفى أسيوط الجامعى.

كما تفقد رئيس جامعة أسيوط ما تم تركيبه من أجهزة المراوح الإضافية التى تم الاستعانة بها مؤخراً مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، تزامناً مع بدء شهر رمضان الكريم، مع توفير مياه مبردة للطلاب غير الصائمين.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


>رئيس جامعة اسيوط: سنحاسب المقصرين فى وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الحقوق
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365