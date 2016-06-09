تقارير - ليفربول وبنفيكا يتنافسان على فيرمايلين

يتناس ثنائي ليفربول وبنفيكا على ضم توماس فيرمايلين مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فريقين إنجليزيين هما وست هام وليفربول يتنافسان على ضم اللاعب صاحب الـ 30 عاما.

قائد أرسنال السابق انتقل لبرشلونة صيف الموسم قبل الماضي مقابل 15 مليون استرليني، لكنه لم يشترك كثيرا بسبب الإصابات، وليكون مرشحا للخروج من الفريق الكتالوني.

من جهة أخرى، أكدت صحيفة "آ بولا" البرتغالية، بأن بنفيكا هو الآخر يرغم في ضم المدافع البلجيكي.

ولم يلعب فيرمايلين مع برشلونة 11 مباراة في بطولة الدوري على مدار موسمين، سجل فيهما هدفا واحدا.