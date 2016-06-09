دانييل آجر يعلن اعتزاله في سن الـ31

أعلن مدافع ليفربول السابق دانييل آجر اعتزاله اليوم الخميس.

ويبلغ الدنماركي الذي لعب 232 لقاء مع ليفربول من العمر 31 عاما فقط.

وقال آجر عبر حسابه على تويتر: "الأمر حزين، ولكن القرار الصحيح هو الاعتزال. أنا فخور بمسيرتي".

وانتقل آجر من بروندبي الدنماركي لليفربول في عام 2006، قبل أن يترك أنفيلد رود في نهاية عقده عام 2014.

وفضل آجر العودة لبروندبي بدلا من الاستمرار في الدوري الإنجليزي، مبررا الأمر بإنه "بدأ يشعر بآثار اللعب في دوري عنيف مثل الدوري الإنجليزي".

ولعب آجر 75 مباراة بقميص المنتخب الدنماركي وسجل 12 هدفا، كما سجل 14 أخرين بقميص ليفربول.