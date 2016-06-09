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العثور على جثة مدرب ليفركوزن السابق ' ولا مؤشرات لجريمة قتل '

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العثور على جثة مدرب ليفركوزن السابق ' ولا مؤشرات لجريمة قتل ' العثور على جثة مدرب ليفركوزن السابق ' ولا مؤشرات لجريمة قتل '

(إفي): عثر على المدرب الألماني السابق ساشا ليفاندوفسكي (44 عاما) متوفيا في منزله بمدينة بوخوم غربي ألمانيا أمس الأربعاء، حسبما أفادت مصادر شرطية اليوم دون الكشف عن ملابسات وفاته.

وتولى ليفاندوفسكي تدريب فريق الشباب تحت 19 عاما في باير ليفركوزن من 2007 وحتى 2012 عندما تولى الإدارة الفنية للفريق الأول، ثم عاد لتدريب فريق الشباب بالنادي قبل أن يتولى في موسم 2013-2014 منصب المدير الفني المؤقت للفريق الأول.

ودرب ليفاندوفسكي حتى منتصف الموسم الماضي فريق يونيون برلين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وكان ليفاندوفسكي متوقفا عن العمل منذ شهر فبراير الماضي.

وفي مارس الماضي فسخ عقده مع يونيون برلين باتفاق مشترك، بسبب معاناته من متلازمة الاحتراق النفسي "Burnout" وهو مرض يندرج ضمن فئة الأمراض ذات المخاطر النفسية الاجتماعية المهنية.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، لا توجد مؤشرات على تورط شخص آخر في وفاة ليفاندوفسكي.

وقال رئيس نادي يونيون برلين، ديرك زينجلر في بيان "نحن متأثرون ونشعر بحزن بالغ. نود أن نعرب عن خالص تعازينا لأسرته وأصدقائه".

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