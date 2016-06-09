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محمد عواد يكشف لـ في الجول ' سبب بكاءه عقب مباراة سموحة '

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محمد عواد يكشف لـ في الجول ' سبب بكاءه عقب مباراة سموحة ' محمد عواد يكشف لـ في الجول ' سبب بكاءه عقب مباراة سموحة '

كشف محمد عواد حارس النادي الإسماعيلي عن سبب دخوله في نوبة من البكاء عقب مباراة فريقه أمام سموحة في بطولة الدوري.

الإسماعيلي تعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

وقال عواد في تصرحات لـ FilGoal.com: "لم أتمالك نفسي عقب نهاية المباراة ووجدت نفسي أبكي من الحزن".

وأضاف "أنا واللاعبين كنا نحلم بالفوز في تلك المباراة لدخول المربع الذهبي، لكن ذلم لم يتحقق".

عواد أتبع "لم يكن أمامنا سوى دقيقة واحد مي نحقق الفوز، لكن الثالث قتل حلمنا وهذا هو سر بكاءي".

وأتم "قدمنا مباراة رائعة وظهرنا بشكل جيد على أرض الملعب لذلك تمنيت الفوز، لكن لا بأس وسنحاول تخطي المباراة والاستمرار في المنافسة على المربع الذهبي".

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