أخبار فلسطين..مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية

واصلت عصابات المستوطنين اليهود الخميس، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، وسط تواجد كبير للمواطنين الفلسطينيين، الذين تصدوا لهذه الاقتحامات وجولات المستوطنين، بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وقالت مصادر مقدسية أن الاقتحامات تمت عبر مجموعات صغيرة ومحدودة من باب المغاربة، بحراسة معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وأوضحت المصادر أن المسجد الأقصى شهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تواجدا كبيرا ومكثفا للمصلين الذين انتشروا فى أرجائه للتعبد بشهر رمضان بتلاوة القرآن الكريم والصلاة والاستماع إلى الدروس والمواعظ الدينية، علماً أن آلاف المواطنين الفلسطينيين يحرصون على أداء الصلوات الخمس فى رحاب المسجد الأقصى.

وفى سياق أخر، واصلت فرق إنشاد مقدسية، مساء أمس، فعالياتها بإحياء ليالى رمضان بمسيراتٍ وأناشيد خاصة فى المسجد الأقصى وفى حارات البلدة القديمة، وبمشاركة واسعة من الأهالى.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الخميس، 12 مواطنا من محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم.وأوضح نادى الأسير الفلسطينى أن 6 مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات فى محافظة نابلس، وهم: محمود عيسى همامه، وبشار عبد الله عديلى، وأحمد عز داود، وعلى لولح، وسامى سامى الدبابسة، ومحمد صافى حمد الله.

ومن محافظة الخليل، اعتقل الاحتلال 3 مواطنين، هم: مراد سعدى القواسمة (21 عاما)، وعز الدين غالب الهور (22 عاما)، وإبراهيم محمد مخامرة (22 عاما).

كذلك تم اعتقال شقيقين من محافظة بيت لحم، هما: محمد ومحمود البلبول، وهما شقيقا الأسيرة الطفلة نوران بلبول.

وذكر النادى أن مواطناً آخر اُعتقل من محافظة طولكرم وهو محمد بسام عجاج (23 عاما).