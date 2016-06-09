مقتل 132 داعشيا خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية بريف حلب

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا الخميس، أن 132 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية فى ريف منبج بريف حلب الشمالى الشرقى منذ بدء العمليات هناك فى نهاية شهر مايو الماضى وحتى صباح اليوم.

وأوضح المرصد أن عدد الخسائر البشرية التى تمكن المرصد من توثيقها منذ بدء عملية قوات سوريا الديمقراطية فى ريف منبج، وحتى صباح اليوم بلغ 190 شخصا بينهم 132 عنصرا من تنظيم (داعش)، فى حين ارتفع عدد القتلى من مسلحى قوات سوريا الديمقراطية إلى 21.

وأكد المرصد نقلا عن مصادر موثوقة أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت صباح اليوم من تحقيق تقدم استراتيجى جديد بمحيط مدينة منبج وريفها، حيث باتت على مسافة نحو 800 متر من طريق (منبج – الباب – حلب)، لتكون هذه القوات قد سيطرت على كامل الطرق الرئيسية الواصلة للمدينة.

وذكر أن قرية أم ميل (الواقعة نحو 8 كيلومترات إلى جنوب غرب مدينة منبج)، تشهد اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، وعناصر تنظيم (داعش) من طرف آخر، وسط استمرار حركة نزوح المواطنين من المدينة وريفها نحو مناطق بعيدة عن العمليات العسكرية.

على صعيد متصل، أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس، بأن ألفى غارة جوية نفذت على عدة مناطق متفرقة بريف حلب الشمالى خلال الـ 20 يوما الماضية.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الخميس، عن المرصد قوله أن تلك الغارات نفذت على بلدات (عندان، وحريتان، وحيان، وكفر حمرة)، ومناطق أخرى بريف حلب الشمالى مما أسفر عن مقتل العشرات.

>وكان المركز الروسى للمصالحة بقاعدة حميميم، قد أفاد فى وقت سابق اليوم بمقتل 5 مدنيين وإصابة أكثر من 50 آخرين فى قصف شنه تنظيم (جبهة النصرة) على حى الميدان بحلب.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أعلنت- فى وقت سابق- أن 3 مستشفيات فى حلب بشمال سوريا تعرضت للقصف خلال 3 ساعات فقط.

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