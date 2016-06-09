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الصحة : افتتاح 25 مستشفى عالمية منتصف 2017

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الصحة : افتتاح 25 مستشفى عالمية منتصف 2017 الصحة : افتتاح 25 مستشفى عالمية منتصف 2017

وزير الصحة -الدكتور أحمد عماد الدين

قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي إن الوزارة بصدد افتتاح 3 مستشفيات تشمل مستشفى طابا، وسانت كاترين، وقليوب المركزي، بالإضافة إلى مركز الفيروسات الكبدية بالأقصر.

وأشار وزير الصحة، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه جاري الانتهاء من إنشاء وتطوير 27 مستشفى متوقع افتتاحها خلال الستة أشهر القادمة، وهي مستشفيات: 15 مايو بالقاهرة، وصدر الجيزة، وأبو المنجا بالقليوبية، وبدر المركزي بالبحيرة، ودمياط التخصصي، وبني سويف العام، وطامية بالفيوم، وسمنود المركزي بالغربية، والمصح البحري النساء والولادة ببورسعيد، والنجيلة بمرسى مطروح، وداشنال وكوم حمادة بالبحيرة، ورأس غارب وشلاتين والقصير المركزي بالبحر الأحمر، وأرمنت والعديسات بالأقصر، وأسوان العام، وبئر العبد ورفح ونخل بشمال سيناء، ومستشفى أبو رديس بجنوب سيناء، وطوارئ كفر سعد بدمياط، والسويس العام وحميات السويس وصدر السويس، ومستشفى بورفؤاد ببورسعيد.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 25 مستشفى على أحدث النظم الطبية العالمية خلال النصف الأول من العام القادم 2017، وهي مستشفيات: القناطر الخيرية وكفر شكر والخانكة وقها بالقليوبية، وأم الأطباء وبولاق الدكرور والعياط والصف المركزي بالجيزة ، ومستشفى برج البرلس بكفر الشيخ، والرمد بالزقازيق ، ودمياط العام وحميات كفر سعد بدمياط، مستشفى المقاطعة بالسنبلاوين وبني عبيد المركزي بالدقهلية، وإهناسيا المركزي ببني سويف ،والخارجة العام بالوادي الجديد ومستشفى العجمي بالإسكندرية، وسيدي غازي بكفر الشيخ، والأقصر العام وإسنا بالأقصر، وجرجا وجهينة بسوهاج، وإدفو بأسوان، وحميات التل الكبير وأبو خليفة بالإسماعيلية.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى للوزارة أن هذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لتطوير المنشآت الصحية والخدمات المقدمة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتدعيم أقسام الرعايات الحرجة والحضانات ووحدات السموم وأقسام الاستقبال والطوارئ بأحدث التجهيزات الطبية بإجمالي مبلغ 60 مليون و666 ألف جنيه تقريبا.

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