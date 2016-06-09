دفاع المتهمين بحيازة أسلحة وقنابل فى الدرب الأحمر يدفع ببطلان التحريات

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، إلى دفاع متهمين بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل بمنطقة الزاوية الحمراء، وذلك خلال جلسة تجديد حبسهم على ذمة القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومى، بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

ودفع أحمد مسعد سنان المحامى عن المتهمين أمام المحكمة والتى عقدت داخل غرفة المداولة، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى حيث إن المتهمين لديهم محل سكن معلوم ولا يخشى من هروبهم بالإضافة إلى انقضاء مدة الحبس الاحتياطى الذى قررها القانون سواء للجنح أو الجنايات، التى أقصاها 18 شهرا، حيث إن المتهمين محبوسين منذ 33 شهرا.

كما دفع المحامى ببطلان تحريات المباحث حول الواقعة، كونها تحريات مكتبية وغير جدية، كما أنها نسبت للمتهمين أنهم مسجلان خطر بالرغم من أن الفيش الجنائى لهما نظيف ولا يحوى أى اتهامات سابقة.

>كما دفع بتناقض أقوال محرر الضبط فى أقواله فى محضر الضبط وأمام النيابة العامة، ودفع بانتفاء صله المتهمين بالمضبوطات محل الواقعة.

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