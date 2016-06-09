مارتن يول يتحدث لـ في الجول عن: ' شهر رمضان ووضعية اللاعبين أثناء الصيام '

نتائج متميزة وشخصية حاضرة فرضها مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي.

مارتن يول يحقق الانتصارات المتتالية ويقود الأهلي لصدارة الدوري بجدارة إلى الآن.

وقبل أن يخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، سأله FilGoal.com عن وضعية لاعبي الفريق أثناء الصيام.

وكل ما يلي على لسان مارتن يول لـ FilGoal.com

"شهر رمضان ليس سلبيا على اللاعبين كما يقال، فهم يقدمون به أفضل أداء ممكن".

"عاصرت شهر رمضان أكثر من مرة في مختلف البلدان، سواء في إنجلترا أو هولندا وألمانيا والدول التي عملت بها وكان فيها جالية إسلامية".

" أعتقد أن اللاعبين في هذا الشهر يكونوا مميزين وعلى الرغم من أنهم يمتنعون عن الطعام والشراب لساعات طويلة إلا أنهم يتمتعون رغم ذلك بأداء بدني طيب وكذلك يتمتعون بلياقة ذهنية جيدة.. إنه شهر مميز".

"أنا أيضا سعيد جدا بقضاء شهر رمضان في مصر هذه المرة، وقد عبرت عن ذلك أكثر من مرة والجميع هنا لطيفون للغاية والأجواء في هذا البلد رائعة في كل مكان أتواجد به".

اليورو

"بلدي هولندا تغيب عن البطولة، وهذا الأمر الصادم يحزنني كثيرا، لكن مع ذلك سأتابع مباريات البطولة بالتأكيد".

"سأشجع منتخب إنجلترا بما إنني عملت في هذه البلد، وسأتمنى أن يفوزوا باللقب لأنهم الأوفر حظا ومن بعدهم ألمانيا".

"إيطاليا أيضا منتخب قوي لكنه في مجموعة صعبة، وإن تجاوزوا د\ور المجموعات، فقد يصلوا للمباراة النهائية".