أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: الامتحانات لن تمنع رمضان من رحلة زامبيا.. ولا عروض لمؤمن زكريا

Google+ Print
الأهلي: الامتحانات لن تمنع رمضان من رحلة زامبيا.. ولا عروض لمؤمن زكريا الأهلي: الامتحانات لن تمنع رمضان من رحلة زامبيا.. ولا عروض لمؤمن زكريا

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول عروض احتراف لأي من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

بعض التقارير الصحفية أشارت لاقتراب انتقال عماد متعب مهاجم الفريق إلى أحد أندية الخليج.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: "كل ما يشاع عن عروض للاعبي الأهلي مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "لا صحة لما قيل عن اقتراب رحيل عماد متعب لأحد أندية الخليج، والأمر نفسه ينطبق على ما قيل من مفاوضات بين مؤمن زكريا ونادي الظفرة الإماراتي".

عبد الحفيظ أتبع " في حالة وصول أي عروض رسمية تخص أي لاعب سوف تعرض على مارتن يول وإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب ووفقاً لإحتياجات الفريق وارتباطاته خلال المرحة المقبلة".

من جهة أخرى، أكد عبد الحفيظ إن ارتباط رمضان صبحي لامتحانات الثانوية العامة لن تعيقه عن السفر مع الفريق إلى زامبيا.

وقال عبد الحفيظ "الفترة التي ستسافر فيها بعثة الأهلي لزامبيا من أجل مباراة زيسكو لا يرتبط فيها رمضان صبحي بمواعيد الامتحانات، ولذلك فلا مشكلة في سفره".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مضيفه زيسكو الزامبي يوم 18 من شهر يونيو الجاري في الثالثة والنصف عصرا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع