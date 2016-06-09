الأهلي: الامتحانات لن تمنع رمضان من رحلة زامبيا.. ولا عروض لمؤمن زكريا

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وصول عروض احتراف لأي من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

بعض التقارير الصحفية أشارت لاقتراب انتقال عماد متعب مهاجم الفريق إلى أحد أندية الخليج.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين: "كل ما يشاع عن عروض للاعبي الأهلي مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف "لا صحة لما قيل عن اقتراب رحيل عماد متعب لأحد أندية الخليج، والأمر نفسه ينطبق على ما قيل من مفاوضات بين مؤمن زكريا ونادي الظفرة الإماراتي".

عبد الحفيظ أتبع " في حالة وصول أي عروض رسمية تخص أي لاعب سوف تعرض على مارتن يول وإدارة النادي لاتخاذ القرار المناسب ووفقاً لإحتياجات الفريق وارتباطاته خلال المرحة المقبلة".

من جهة أخرى، أكد عبد الحفيظ إن ارتباط رمضان صبحي لامتحانات الثانوية العامة لن تعيقه عن السفر مع الفريق إلى زامبيا.

وقال عبد الحفيظ "الفترة التي ستسافر فيها بعثة الأهلي لزامبيا من أجل مباراة زيسكو لا يرتبط فيها رمضان صبحي بمواعيد الامتحانات، ولذلك فلا مشكلة في سفره".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مضيفه زيسكو الزامبي يوم 18 من شهر يونيو الجاري في الثالثة والنصف عصرا.