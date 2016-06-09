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انتهاء 53% من تنفيذ سد "أم سمرة" فى البحر الأحمر

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انتهاء 53% من تنفيذ سد "أم سمرة" فى البحر الأحمر انتهاء 53% من تنفيذ سد "أم سمرة" فى البحر الأحمر
أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة البحر الأحمر، الانتهاء من نسبة 53% من أعمال إنشاء سد أم سمرة جنوب البحر الأحمر بمنطقة الشيخ الشاذلى.

وأضافت الإدارة العامة للمياه الجوفية، فى بيان لها اليوم، أن السد يعمل على حماية قرية الشيخ الشاذلى من مخاطر السيول، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التنفيذ به نهاية أكتوبر المقبل بتكلفة تتجاوز 8 ملايين جنيه.

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016

اليوم السابع -6 -2016


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