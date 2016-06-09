حافظ على صحتك بالصيام.. يطيل العمر ويخلص الجسم من السموم

لم تتوقف فوائد الصيام على إصلاح الجهاز الهضمى فقط، ولكن تعمل فترات الصيام الطويلة على تخلص الجسم من السموم وهى الفائدة الأكبر التى تعود على الفرد منه.

ويقول الدكتور "أسامة فكرى" رئيس قسم التغذية الاكلينيكية بمستشفى دار الشفاء وأخصائى الجهاز الهضمى والكبد، "الديتوكس أحد النظم الغذائية التى تساعد الجسم فى التخلص من السموم الموجودة فى الجسم والناتجة عن الطعام غير الصحى والتلوث البيئى الذى نعيش فيه، ويضطر البعض الالتزام بنظام الديتوكس حتى يتخلص الجسم من هذه السموم، ويعد رمضان نظام ديتوكس طبيعيا لمدة 30 يوما علينا الاستفادة منه قدر الإمكان للتخلص من سموم الجسم التى تكونت طوال العام".

ويضيف، وأثبتت التجارب أن فترات الصيام الطويلة هى السر وراء الديتوكس الطبيعى والتخلص من سموم الجسم نتيجة التمثيل الغذائى، وهو ما يجعلنا الالتزام بوجبات الخضروات والفواكه الكثيرة فى أوقات الإفطار لمساعدة الجسم على رفع مناعته.

ويشير الدكتور "أسامة فكرى" إلى أن هناك دراسات كثيرة تمت على فوائد الصيام وكان من أهمها دراسة أثبتت أن الصيام يطيل العمر، وأجريت هذه الدراسة على الفئران، حيث أثبتت التجارب أن الفأر الذى يتعرض للصوم بشكل منتظم عمره أطول من الفأر الذى يتناول وجبات كثيرة طوال اليوم، وبالتطبيق على الإنسان وجد العلماء أن الصيام يحفز الجسم على إخراج مادة الـDHEBAS والتى تجعل الفرد فى حالة شبابية دائما وهو ما يطيل عمره.

ويتابع: من المعروف أن هذه المادة تزداد فى الجسم فى فترة الشباب وتقل عن كبر العمر وبالصيام يمكن أن يحافظ الفرد على فترة شبابه أطول فترة ممكنة.

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