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مقتل 15 مسلحًا ليبيا بينهم وزير سابق أثناء توجههم إلى مدينة سرت

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مقتل 15 مسلحًا ليبيا بينهم وزير سابق أثناء توجههم إلى مدينة سرت مقتل 15 مسلحًا ليبيا بينهم وزير سابق أثناء توجههم إلى مدينة سرت

ارشيفية

أفاد مسؤولون إعلاميون فى ليبيا، بأن وزيرا سابقا كان من بين 15 مسلحا قتلوا، بينما كانوا يتقدمون صوب وسط مدينة سرت التى تعد معقل تنظيم “داعش” وسط البلاد.

وقال أحمد هدية، رئيس المركز الإعلامى لغرفة العمليات بين مصراتة وسرت المناهضة لتنظيم داعش، اليوم الخميس، إن بعض مقاتلى التنظيم كانوا يقومون بحلق لحاهم وقص شعورهم كى يتمكنوا من الفرار من المدينة الليبية دون أن يكتشفهم أحد، واستعر القتال ضد التنظيم فى سرت، التى كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات من مدينة مصراتة الساحلية، خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت القوات الليبية الأربعاء إنها تقدمت إلى عمق المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وكان الوزير عبد الرحمن كيسا، وهو وزير سابق، من بين القتلى.

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