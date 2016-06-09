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تداول أجوبة لامتحان الإحصاء لعام 2014 بمكتبات أسيوط

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تداول أجوبة لامتحان الإحصاء لعام 2014 بمكتبات أسيوط تداول أجوبة لامتحان الإحصاء لعام 2014 بمكتبات أسيوط

 

 

صورة أرشيفية

تداولت مكتبات أسيوط اليوم، أجوبة أسئلة الامتحان الأحصاء، لعام 2014 حيث لم يتم تسريب الإجابات الصحيحة،
> حتى قرب نهاية الوقت.

حيث سادت حالة من الهرج والمرج، بعدما علم بعض أولياء الأمور، أن أوراق الاجوبة المتداولة غير صحيحة، وليس لها علاقة بالامتحان الأصلى، بعد ما شرع بعض الطلاب فى إجابة الأمتحان، ليكتشفوا أن الأجابات التى تم تداولها هى لامتحان سابق لعام 2014، رغم بيعها فى المكتبات، ب5جنيهات للسؤال الواحد، واختلاطها بالصحيحة.

الجدير بالذكر، أن قوات الامن فرضت اليوم كردونأ امنيا، طوقت به جميع لجان الامتحانات، وخاصة بمدارس البدارى الذى يشهد حالات غش جماعى، استعدادا لاى تسريب لاوراق الامتحانات، أو تدوال للإجابات فيما قامت بتكثيف التفتيش الذاتى للطلاب.

 

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