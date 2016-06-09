الصحة: إصدار ٣٥ ألف قرار لعلاج «فيروس سي» خلال أسبوع

كتب – مراسل «ONA»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصدار عدد 35 ألفًا و516 قرارًا لعلاج مرضى «فيروس سي»، على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنَّه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا وإرسالها للمريض خلال 48 ساعة، مشيرًا إلى أنَّه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

وأوضح أنه سيتم ربط الأكواد العلاجية لمرضى العلاج على نفقة الدولة بالأكواد العالمية فى العلاج وهو ما يضمن علاج المريض وفقا لأحدث النظم العالمية‪.