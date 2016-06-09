أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تجديد حبس 3 متهمين فى «أحداث الكرم» 15 يومًا

Google+ Print
تجديد حبس 3 متهمين فى «أحداث الكرم» 15 يومًا تجديد حبس 3 متهمين فى «أحداث الكرم» 15 يومًا

أرشيفية

مراسل «ONA»:

 قررت  محكمة جنح بندر المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب، الخميس، تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث قرية الكرم 15 يوما على ذمة التحقيقات الخاصة بحرق منازل مملوكة لأقباط بالقرية.

 وقال إسماعيل سيد، محامى المتهمين،  إن قرار تجديد الحبس شمل كل من: ” وليد صابر، نظير اسحق، محمد مجدى زناتى.

 وأضاف محامى  المتهمين، في تصريحات لمراسل “ona”، أن إجمالى المحبوسين حاليا فى أحداث حرق منازل الأقباط 14 متهمًا من المسلمين،  والتى تعود إلى مساء يوم 20 من مايو الماضى ، عقب إشاعة علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة، وشاب مسيحى من أبناء  قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا  .

​​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا