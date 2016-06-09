تجديد حبس 3 متهمين فى «أحداث الكرم» 15 يومًا

مراسل «ONA»:

قررت محكمة جنح بندر المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب، الخميس، تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث قرية الكرم 15 يوما على ذمة التحقيقات الخاصة بحرق منازل مملوكة لأقباط بالقرية.

وقال إسماعيل سيد، محامى المتهمين، إن قرار تجديد الحبس شمل كل من: ” وليد صابر، نظير اسحق، محمد مجدى زناتى.

وأضاف محامى المتهمين، في تصريحات لمراسل “ona”، أن إجمالى المحبوسين حاليا فى أحداث حرق منازل الأقباط 14 متهمًا من المسلمين، والتى تعود إلى مساء يوم 20 من مايو الماضى ، عقب إشاعة علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة، وشاب مسيحى من أبناء قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا .

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