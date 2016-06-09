أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد إصلاح خط مياه إمبابة..كسر جديد فى خط صرف صحى بالعمرانية

Google+ Print
بعد إصلاح خط مياه إمبابة..كسر جديد فى خط صرف صحى بالعمرانية بعد إصلاح خط مياه إمبابة..كسر جديد فى خط صرف صحى بالعمرانية
أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حدوث كسر فى أحد خطوط الصرف الصحى بمنطقة العمرانية، صباح اليوم.

وأضاف العميد محيى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن خط الصرف الصحى بالعمرانية تم تنفيذه من قبل الأهالى ، مشيرا إلى أن شركة مياه الجيزة طالبت بضرورة تغيير مسار الخط إلا أن الأهالى اعترضوا.

وأوضح أنه تم توجيه فريق عمل لمقر الكسر الجديد، وذلك فى الوقت الذى يتم فيه إصلاح الكسر الذى حدث بالخط الرئيسى بمنطقة الوراق، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن معظم مناطق الجيزة .


>
>الأهالى يتجمهرون أمام محطة إمبابة اعتراضا على انقطاع المياه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365