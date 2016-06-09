بعد إصلاح خط مياه إمبابة..كسر جديد فى خط صرف صحى بالعمرانية

أكد العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حدوث كسر فى أحد خطوط الصرف الصحى بمنطقة العمرانية، صباح اليوم.

وأضاف العميد محيى الصيرفى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن خط الصرف الصحى بالعمرانية تم تنفيذه من قبل الأهالى ، مشيرا إلى أن شركة مياه الجيزة طالبت بضرورة تغيير مسار الخط إلا أن الأهالى اعترضوا.

وأوضح أنه تم توجيه فريق عمل لمقر الكسر الجديد، وذلك فى الوقت الذى يتم فيه إصلاح الكسر الذى حدث بالخط الرئيسى بمنطقة الوراق، والذى تسبب فى انقطاع المياه عن معظم مناطق الجيزة .



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