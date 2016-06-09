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المجلس الرئاسى الليبى يدعو المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداته

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المجلس الرئاسى الليبى يدعو المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداته المجلس الرئاسى الليبى يدعو المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداته
دعا المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية برئاسة فائز السراج، المجتمع الدولى إلى الوفاء بتعهداته فى توفير الدعم الطبى اللازم والعاجل للقوات التابعة للمجلس والتى تقاتل تنظيم داعش الإرهابى.

وقال المجلس الرئاسى- فى بيان له الخميس، "إنه بالنظر إلى سير المعارك التى تخوضها قواتنا لتحرير مدينة سرت من شبح الإرهاب المتمثل فى تنظيم (داعش)، وما نتج عن ذلك من ارتفاع عدد شهداء الواجب والجرحى الذى فاق الـ 400، ندعو إلى توفير الدعم الطبى اللازم للمصابين".. مضيفا أن المجلس على تواصل دائم مع عدد من الدول الشقيقة لتوفير كل متطلبات إسعاف الجرحى.

يذكر أن 19 عنصرا من قوات عملية (البنيان المرصوص) التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، قتلوا وأصيب 95 آخرون جراء الاشتباكات أمس مع تنظيم (داعش) بمدينة سرت.
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