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بشرى لمرضى الفشل الكلوى.. قريبا جهاز محمول للغسيل الكلوى

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بشرى لمرضى الفشل الكلوى.. قريبا جهاز محمول للغسيل الكلوى بشرى لمرضى الفشل الكلوى.. قريبا جهاز محمول للغسيل الكلوى
فى المستقبل القريب، سيتمكن مرضى الغسيل الكلوى من التحرر من آليات الغسيل المؤلمة من خلال الانتقال إلى جهاز الغسيل الكلوى المحمول الذى يعمل بنفس كفاءة الأجهزة العملاقة التى تتواجد فى المستشفيات ليتمكن المريض من الغسيل الكلوى فى أى مكان يرغبه وحتى فى منزله دون عناء الانتظار لساعات طويلة فى المستشفى.

وقد توصلت التجارب السريرية الأولية، التى أجريت على هذا النوع من أجهزة الغسيل الكلوى، إلى نتائج مبشرة من استخدام هذا النوع من التكنولوجيا المتقدمة بين مرضى الغسيل الكلوى.

وقالت الدكتورة "ماريا دى فيتا" المشرفة على تطوير الأبحاث بمستشفى لينكوس- هيل فى مدينة نيويورك، إن ما تم التوصل إليه يعد سبقا علميا بكل المقاييس، يعطينا الأمل فى إمكانية إحراز تقدم ملموس وحقيقى كبير على طريق رعاية مرض الغسيل الكلوى الدائم.

وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من حالات متقدمة من أمراض الكلى غالبا ما يقضون ساعات طويلة فى مراكز الغسيل الكلوى مثبتين لآلات خاصة لتطهير الدم موضحة ان جهاز الغسيل الكلوى المحمول، ظل لسنوات طويلة حلم يراود أطباء المسالك البولية والكلى فى محاولة لتخفيف معاناة مرضى الغسيل الكلوى، فقد بات هذا الحلم قريبا، مؤكدة أنه تم استخدامه على 7 مرضى فى إمكانية ارتداء لمدة تصل إلى 24 ساعة.

ويتمكن الجهاز من تخليص الدم من اليوريا، والكرياتينين والفسفور فضلا عن الماء والملح الزائد.


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