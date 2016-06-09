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حارب العطش فى رمضان بـ8 أطعمة ومشروبات

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حارب العطش فى رمضان بـ8 أطعمة ومشروبات حارب العطش فى رمضان بـ8 أطعمة ومشروبات
الأطعمة والمشروبات دائما ما تجعلك تشعر بالعطش، لذلك لابد أن تختار فى رمضان نوعية الأطعمة والمشروبات التى تحافظ على المياه بالجسم ولا تشعرك بالعطش خلال نهار رمضان شديد الحرارة.

أكدت الدكتورة مها راداميس استشارى التغذية العلاجية أن هناك 8 أطعمة ومشروبات يجب أن تحرص عليها فى رمضان تجنبك الشعور بالعطش، و6 أطعمة ومشروبات تزيد من شعورك بالإرهاق والتعب والعطش خلال نهار رمضان، والتى يجب تجنبها فى السحور والإفطار.

أهم 8 أطعمة ومشروبات تحارب العطش فى رمضان..
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>أولا: تناول العصائر الشعبية المعروفة والتى تشعرك بالارتواء مثل التمر هندى وقمر الدين والمياه، واللبن الرايب، فجميعها تمنحك الشعور بالارتواء وعدم الشعور بالعطش طوال نهار رمضان.
>ثانيا: تناول الفواكه الغنية بالألياف والغنية بالمياه أيضا مثل البطيخ والكنتالوب والكيوى والأناناس.
>ثالثا: تناول الخضروات حيث إنها تحتوى على كميات من الماء وتجنبك الاحساس بالحر وأيضا الشعور بالعطش.
>رابعا: افطر على 3 تمرات ونصف كوب ماء أو لبن منزوع الدسم.
>خامسا: طبق السلطة الغنى بالخضروات أساسى فى رمضان ويمنحك الإحساس بالارتواء.
>سادسا: شوربة الخضار المضروبة فى الخلاط والخضار المطبوخ أو المطهى فى الفرن من أفضل الأطعمة فى رمضان وتروى الجسم وتجنبك الشعور بالعطش.
>سابعا: تناول كميات قليلة من الطعام على فترات متباعدة خلال فترة الإفطار.
>ثامنا: فى السحور احرص على تناول عصير الليمون ومياه كافية للارتواء وعدم الإحساس بالعطش.

وتقدم قائمة 6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها لكى لا تشعر بالعطش خلال رمضان
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>أولا: ابعد عن المقليات: فالأطعمة المقلية بالزيت تعطى الإحساس بارتفاع حرارة الجسم وأيضا الشعور بالعطش.
>ثانيا: الفراخ البانيه تعطى سعرات حرارية عالية، ويكون من الصعب هضمها، وبالتالى تعطى الشعور بالعطش والإحساس بارتفاع حرارة الجسم لأنها تسحب المياه من الجسم أثناء هضمها.
>ثالثا: قلل من المشروبات الغنية بالكافيين مثل الشاى والقهوة فهى تساعد فى الإحساس بالعطش.
>رابعا: تجنب المشروبات الغازية.
>خامسا: قلل من المشروبات الغنية بالسكر.
>سادسا: الأطعمة الغنية بالملح والمخللات تزيد الشعور بالعطش الدائم خلال نهار رمضان فاحرص على تجنبها.

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