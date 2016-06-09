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ركن الحوامل.. السمك والألبان والفواكه أفضل العناصر الغذائية لو هتصومى

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ركن الحوامل.. السمك والألبان والفواكه أفضل العناصر الغذائية لو هتصومى ركن الحوامل.. السمك والألبان والفواكه أفضل العناصر الغذائية لو هتصومى
من الأفضل أن تبتعد السيدة الحامل عن الصيام، لأنها فى هذه المرحلة تحتاج على كل العناصر الغذائية وخاصة السوائل والخضراوات على فترات متفرقة من النهار، ولا يصح ان نحجب هذه الأطعمة عنها فى أوقات، لكن إذا صممتى على الصيام لا عليك سوى الخضوع على نظام غذائى يعوضك فترات الصيام، لذلك تقدم لك ياسمين الشرقاوى أخصائية التغذية بعض النصائح لتصومى دون أن يؤثر ذلك على صحتك أو على صحة جنينك أو حتى على اللبن.

*نصائح لنظام غذائى قويم للحوامل
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وجبة الإفطار: يفضل أن تحتوى على الخضراوات مثل البسلة الكوسة الفصوليا، ويفضل أن يطهى على طريقة "الناى فى ناى"، أيضاً الأسماك من انواع اللحوم التى يجب أن تحصل عليها الحامل فضلاً عن اللحوم البيضاء، ويفضل أن تقلل من اللحوم الحمراء على قدر الإمكان، والسكريات أيضاً حتى لا يتسبب ذلك فى فقد شهيتها أو الإحساس بالقىء.

وجبة معوضة: فى هذه الوجبة يجب أن نحصل على أكبر قدر ممكن من العصائر الفريش الخالية من السكريات، ويفضل أن نتناول ثمرتين من الفاكهة المرطبة مثل الخوخ، أو طبق من البطيخ أو الأناناس لنعوض السوائل التى يفقدها الجسم طوال فترة الصيام.

وجبة السحور: بالنسبة لوجبة السحور فيجب أن تبتعدى عن البقوليات تماماً لأنها تسبب المشاكل لعملية الهضم وتثير القولون الأمر الذى يضاعف من تعب الانتفاخ بالنسبة للحامل، ويفضل أن نأخذ الألبان كبديل لها مثل "الزبادى والحليب والجبن فضلاً عن الفواكه، حتى يحتفظ الجسم بالسوائل التى يحتاجها فى اليوم التالى.

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