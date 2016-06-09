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مصر تتقدم في الترتيب العالمي للنشر العلمي في 2015

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مصر تتقدم في الترتيب العالمي للنشر العلمي في 2015 مصر تتقدم في الترتيب العالمي للنشر العلمي في 2015

تقدمت في الترتيب العالمي للنشر العلمي الدولي لعام 2015، حيث احتلت المرتبة 36 دوليا من ضمن 239 دولة على مستوى العالم، متقدمة بمركز واحد عن عام 2014.

وأشار المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي إلى أن نسبة الأبحاث المنشورة بلغت 15896 بحثا دوليا في عام 2015.
> وأوضح رئيس الأكاديمية الدكتور محمود صقر – في تصريح اليوم الخميس – أن مصر في المركز 36 عالميا في العلوم الزراعية، والمركز 27 عالميا في الكيمياء، والمركز 32 في الهندسة، والمركز 32 في العلوم الفيزيائية.
> وقال إن ترتيب الدول في النشر العلمي الدولي يأتي وفقا لقاعدة بيانات النشر العلمي الدولي Scopus ووفقا لترتيب SCImago العالمي.

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