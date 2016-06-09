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لسرعة إنقاذ المرضى .. «الصحة» تطبق منظومة الرعاية المركزة

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لسرعة إنقاذ المرضى .. «الصحة» تطبق منظومة الرعاية المركزة لسرعة إنقاذ المرضى .. «الصحة» تطبق منظومة الرعاية المركزة

الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة

كتب – مراسل «ONA»

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين، راضى وزير الصحة والسكان، بدء أجراءات تطوير منظومة (137) للرعايات وحضانات الأطفال لتلافي سلبيات المنظومة القديمة، حيث تم تفعيل التجربة بمستشفتى الشيخ زايد التخصصى، والمنيرة، والتي حققت نجاح جيد، مشيرًا إلى أنَّ المنظومة الجديدة سيمتد تطبيقها  فى 10 مستشفيات خلال الـ10 أيام المقبلة، من بينها مستشفيات :”شبرا العام والقبطى وأحمد ماهر وبولاق العام والقاهرة الفاطمية ودار السلام”.

وأشار عماد الدين، في بيانٍ له، الخميس، إلى أنَّ المنظومة الجديدة تهدف إلى توفير معلومات عن حركة الإشغال لأسرة الرعاية والحضانات لسرعة إنقاذ المرضى، وذلك بأستخدام أجهزة لوحية رقمية ( تاب ).

وتابع:”تم توزيع بعضها على وحدات الرعايات ومراكز الحضانات على مستوى مستشفيات الوزارة، ويتم أمدادها بشكل منتظم بحركة إشغال الأسرة و ربطها بشبكة معلومات”.

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنَّه من المقرر وضع جهاز استشعار على أسرة الرعايات والحضانات ليظهر الأماكن الشاغرة والخالية والمغلقة للصيانه أو للتعقيم إلى جانب الأسرة التى تم حجزها عن طريق النظام.

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