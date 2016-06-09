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الزراعة: تصدير مليون و735 ألف طن من الخضر والفاكهة

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الزراعة: تصدير مليون و735 ألف طن من الخضر والفاكهة الزراعة: تصدير مليون و735 ألف طن من الخضر والفاكهة

تصدير الخضر والفاكهة للخارج

 كتب – رضا عبد الحميد 

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ إجمالي الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة منذ بداية العام وحتى الآن بلغت نحو مليون و735 ألفًا و668 طنًا، محتلة بذلك المركز الأول في الصادرات، مشيرًا إلى أنَّ كميات الخضر التي تم تصديرها إلى الخارج تبلغ 540 ألفًا و5 أطنان.

وأضاف فايد في بيانٍ له، الخميس، أنَّ الوزارة تواصل خطتها للتوسع في فتح أسواق جديدة بالخارج، وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، وأمريكا وآسيا، من خلال تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

وتابع:” صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للخارج شهدت طفرة كبيرة هذا الموسم، حيث بلغ اجمالي كمية صادرات من البطاطس ، الموالح، الفراولة، والعنب،  مليون و702 ألف، و334 طنًا ، فضلاً عن كميات البصل التي تم تصديرها الى الخارج والتي بلغت 668 ألفًا و617 طنًا،  بخلاف دولة الهند والتي تم تصدير 23 ألفًا و 966 طنًا”.

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