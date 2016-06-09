الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شركة سيارات فى الدقى دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بغرفة كابلات داخل إحدى شركات بيع السيارات بشارع التحرير بمنطقة الدقى، دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى الغرف بشركة سيارات بالدقى، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.

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