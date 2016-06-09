أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شركة سيارات فى الدقى دون إصابات

Google+ Print
الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شركة سيارات فى الدقى دون إصابات الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شركة سيارات فى الدقى دون إصابات
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بغرفة كابلات داخل إحدى شركات بيع السيارات بشارع التحرير بمنطقة الدقى، دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بإحدى الغرف بشركة سيارات بالدقى، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 4 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات، وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.

زحام مرورى أعلى "دائرى المريوطية" بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365