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تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 من مسئولى وزارة الزراعة بقضية رشوة لجلسة 2 أغسطس

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تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 من مسئولى وزارة الزراعة بقضية رشوة لجلسة 2 أغسطس تأجيل أولى جلسات محاكمة 4 من مسئولى وزارة الزراعة بقضية رشوة لجلسة 2 أغسطس
أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، أولى جلسات القضية رقم 2763 لسنة 2016 الدقي ويحاكم فيها 4 من مسئولى وزارة الزراعة بينهم متهم محبوس واثنين مفرج عنهم بكفالة مالية ومتهم هارب لاتهامهم بقضية رشوة، لجلسة 2 اغسطس المقبل، للاطلاع والتصوير وتنفيذ طلبات الدفاع وسماع الشهود .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، والسعيد محمود إبراهيم وأحمد عزيز الفقى، وسكرتارية حسن الصيفى.

فة جلسة لم تستغرق 20 دقيقة، اثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعها، وطلب الدفاع أجلا للاطلاع والاستماع للشهود.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على أحد المسئولين بوزارة الزراعة أثناء تقاضية رشوة من إحدى الشركات لتسهيل بعض الإجراءات بوزارة الزراعة، وكشفت التحقيقات عن ضلوع ثلاثة متهمين آخرين فى الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة، والتى أمرت بإحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.

- أولى جلسات محاكمة 4 من موظفى وزارة الزراعة بتهمة الرشوة اليوم

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