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زحام مرورى بكورنيش النيل فى منطقة المعادى بسبب كسر ماسورة مياه

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زحام مرورى بكورنيش النيل فى منطقة المعادى بسبب كسر ماسورة مياه زحام مرورى بكورنيش النيل فى منطقة المعادى بسبب كسر ماسورة مياه
تسبب كسر ماسورة مياه أعلى كورنيش النيل بمنطقة المعادى، فى وجود حالة من الزحام المرورى للعديد من السيارات، للمتجه من طريق مناطق جنوب القاهرة ، وفى طريقه إلى الدائرى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان للعمل على تسيير حركة المرور بالطريق.

تلقت غرفة عمليات مرور القاهرة بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بكورنيش المعادى بسبب كسر ماسورة مياه، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى المكان لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، كما تم إبلاغ عمال المحافظة لغلق مصدر المياه بعد ارتفاع منسوبها أعلى الطريق.

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