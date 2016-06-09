الداخلية: ضبط المتهم الرئيسى فى واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من تحديد القائم على إدارة صفحات "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.

وبدأ قطاع مصلحة الأمن العام قبل أيام خطة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط القائمين على إنشاء الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة تحت مسمى (شاومينج بيغشش ثانوية عامة)، وإمداد الطلبة بالإجابات الخاصة بها منذ عام 2013 حتى العام الحالى، ما كان له الأثر السيئ على نفوس الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم، وبناءاً على توجيهات وزير الداخلية بسرعة ضبط القائمين على إنشاء تلك الصفحات .

وردت معلومات لقطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق وإدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مفادها أن المسئول عن صفحة (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) "مهند أسامة أحمد موسى" طالب بالثانوية العامة ومقيم بالإسكندرية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإدارته (3 حسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك") يدير من خلالهم مجموعة من الصفحات (3 صفحات) بمسمى (شاومينج بيغشش ثانوية عامة)، وأنه قام بتسريب امتحان اللغة الإنجليزية الخاص بالثانوية العامة 2016 عن طريق تصويره بالهاتف الخاص به داخل لجنة امتحانه بالإسكندرية، وتم ضبط (جهاز لاب توب، وجهاز تابلت) خاصين به محملين بأكثر من 30 صفحة للغش الإلكترونى والهاكرز .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

- "التعليم" تتبع مصدر أسئلة التربية الوطنية للثانوية العامة للتأكد من صحتها

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