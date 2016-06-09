الداخلية: القبض على عناصر خلية "لجان الارتباك" الإخوانية فى الإسكندرية

أفادت وزارة الداخلية بأنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى مفادها صدور تعليمات تنظيمية من الهاربين بالخارج لعناصرهم بالبلاد لتصعيد عمليات العنف بالداخل خلال المرحلة الحالية بهدف نشر الفوضى وتكدير السلم والأمن الاجتماعى .

وأضافت الداخلية فى بيان لها، أن التعامل مع تلك المعلومات على مدار الفترة الأخيرة أسفرت عن كشف فصيل جديد منبثق عن الجماعة الإرهابية بالإسكندرية يتخذ مسمى "لجان الارتباك" يتزعمه القيادى الإخوانى "مصطفى أحمد عبد المنعم همام" وشهرته "مصطفى السعودى" والمضطلع بانتقاء عناصره، حيث استتبع ذلك توجيه ضربة أمنية استهدفت عناصر التحرك، وأسفرت عن ضبط 13 عنصرا، من بينهم القيادى المذكور .

وأكد المضبوطين قناعتهم بتوجيهات جماعة الإخوان الإرهابية ومشاركتهم كافة فعالياتها على مدار الفترة الماضية، ثم ارتقت أدوارهم التنظيمية على انضمامهم لما يسمى "بلجان الإرباك"، حيث تلقوا تدريبات تربوية وعسكرية، ثم اضطلعوا فيما بعد لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية بتكليف من الأخير .

وأوضحت الداخلية أن الجناة ارتكبوا عدة أعمال تخريبية أبرزها إضرام النيران فى سيارة نقل أموال بجوار بنك الاتحاد الوطنى دائرة شرقى بتاريخ 24/ 1/2016، بالقضية رقم 884/2016 إدارى شرقى، و إضرام النيران فى سيارة تابعة لشركة شيبسى بشارع ترعة المحمودية دائرة محرم بك بالقضية رقم 11876/2016 إدارى محرم بك، وإضرام النيران فى سيارة تابعة لشركة بيبسى حال وقوفها بشارع ترعة المحمودية دائرة شرقى بالقضية رقم 1831 / 2016 إدارى شرقى، وإضرام النيران بأتوبيس نقل عام حال وقوفه خلف محطة قطار سيدى جابر بتاريخ 23/3/2016 بالقضية رقم 3711/2016 إدارى سيدى جابر، وإضرام النيران فى ترام تابع للهيئة العامة لنقل الركاب حال وصوله لمحطة فيكتوريا بالقضية رقم 5997 / 2016 إدارى أول المنتزه، وإضرام النيران بأتوبيس تابع لهيئة الاستثمار حال وقوفها بمنطقة غربال دائرة محرم بك بالقضية رقم 4207 / 2016 إدارى محرم بك.

كما اعترفوا بإضرام النيران فى أتوبيس نقل عام داخل المعمورة الشاطئ دائرة ثان المنتزة بالقضية رقم 4318 / 2016 إدارى ثان المنتزة، وإضرام النيران فى أتوبيس نقل عام بمنطقة الكيلو 21 دائرة أول العامرية بالقضية رقم 3688 / 2016 إدارى أول العامرية، وإضرام النيران فى ترام تابع للهيئة العامة لنقل الركاب حال وقوفها بمحطة الأزاريطة دائرة شرقى "القضية رقم 4133/2016 إدارى شرقى، وأشعلوا النيران بسيارة هيئة دبلوماسية تابعة لقنصلية دولة ليبيا بالإسكندرية بالقضية رقم 3702/2016 إدارى أول الرمل، وإضرام النيران بسيارة تابعة للقوات البحرية حال وقوفها أسفل كوبرى محرم بك القضية رقم 1/2016 إدارى عسكرية محرم بك .

وأكدت وزارة الداخلية استمرار كافة قطاعاتها فى ملاحقة أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية وتجفيف منابع الدعم اللوجستى لهم والتصدى للبؤر الإرهابية والإجرامية والخارجين على القانون للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب أية أعمال عنف تستهدف أبناء الوطن وأجهزته الأمنية والعسكرية ومنشآته الحيوية فى كافة ربوع الجمهورية .

بالصور.. اعترافات خلية حلوان الإرهابية: ذهبنا لمسرح الحادث مرتين والتالتة تابتة.. سرقنا سيارة وأطلقنا منها الرصاص على رجال الشرطة.. قيادى بخلية الظواهرى كلفنا بالعملية.. وكنت أشارك بأنشطة حزب النور

>