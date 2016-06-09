مقتل 18 من مسلحى داعش فى غارات لقوات التحالف على شمالى سوريا

>ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية التى تديرها الدولة أن 18 شخصا قتلوا فى غارات جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وقصف مدفعى تركى على أهداف تابعة لتنظيم داعش فى سوريا.

قالت الأناضول، نقلا عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم، اليوم الخميس إن مواقع لتنظيم الدولة تعرضت للهجوم بعدما حددت السلطات التركية أمس الأربعاء أن الجماعة المتطرفة تستعد لضرب تركيا من شمالى سوريا.

وأضافت أن الغارات التركية وغارات التحالف دمرت أيضا مركبتين تحملان رشاشات ثقيلة، والعديد من قذائف الهاون وكذلك مواقع مدفعية ومبنى يستخدم كمأوى دفاعى.

ولم يتسن التحقق من التقرير على نحو مستقل.

وكثيرا ما تستهدف المدفعية التركية أهداف داعش فى سوريا ردا على نيران صواريخ أصاب بلدة كيليس الحدودية. وقد أودت النيران العابرة للحدود بحياة 21 شخصا وأصابت العشرات فى كيليس هذا العام.