أخبار العراق.. قائد عراقى يعلن سيطرة قواته على حى الشهداء جنوبى الفلوجة

قال قائد عراقى رفيع فى مجال مكافحة الإرهاب اليوم الخميس إن القوات العراقية سيطرت على حى الشهداء جنوبى الفلوجة، بعد معارك من منزل لمنزل ضد مسلحى تنظيم داعش أمس الأربعاء.

وأفاد العميد حيدر فاضل، أحد قادة قوات مكافحة الإرهاب إن جنوده "عازمون على تحرير مدينة الفلوجة بأسرها"

تقدم الأربعاء هو الأول منذ أكثر من عامين، حيث دخلت القوات العراقية غربى المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم.

ووعد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى بتحقيق نصر سريع، عندما أعلن بدء العملية فى الثانى والعشرين من مايو لتحرير الفلوجة الواقعة على مبعدة 65 كيلومترا غرب بغداد.

غير أن صعوبة وتعقيد المهمة أصبح جليا. فقد استغل التنظيم الأيام الأولى من العملية فى سحب معظم مقاتليه إلى وسط المدينة، واستخدموا نحو 50 ألف من المدنيين كدروع بشرية.

وبالرغم من أن قوات أمن أخرى فى الشرطة الفيدرالية والإقليمية والميليشيات الشيعية والجيش العراقى تحاصر المدينة، فإن قوات مكافحة الإرهاب تقاتل داخل الفلوجة فى هذه المرحة من العملية.