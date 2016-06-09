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ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى لـ 114 عنصرا

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ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى لـ 114 عنصرا ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى قوات تابعة للمجلس الرئاسى الليبى لـ 114 عنصرا
ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء المعارك التى اندلعت أمس مع تنظيم داعش فى مدينة سرت إلى 19 قتيلا و95 جريحا.

وكانت الإحصائية الأولى للقتلى والمصابين مقتل ستة وإصابة 30 آخرين.

وقال مصدر عسكرى الخميس، أن عدد قتلى قوات "البنيان المرصوص ارتفع إلى 19قتيلا و95 جريحا فى معارك تحرير سرت بالمحورين الجنوبى والساحلى لمدينة سرت".

وأضاف المصدر أن قوات "البنيان المرصوص" سيطرت على معسكر تاقرفت وكوبرى الغريبات ومعسكر الجالط وجزيرة بوهادى فى مدينة سرت.
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