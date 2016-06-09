محافظ الغربية يشكل لجنة للمرور على المنشآت المخالفة بمصرف كوتشنر

قرر اللواء أحمد ضيف، صقر محافظ الغربية، تشكيل لجنة للمرور على المنشآت الصناعية المخالفة، والتى تلقى الصرف المباشر على المصارف المائية، خاصة مصرف كوتشنر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بالديوان العام لمناقشة الوضع البيئى لمصرف الغربية الرئيسى "كتوشنر"، واستمع المحافظ إلى عرض من رئيس جهاز شئون البيئة عن مصادر التلوث وبيان بالمنشآت التى تلقى بالصرف على مصرف كتشنر وموقفها البيئى وما تتخذه وزارة البيئة فى مجال الصرف الصناعى وبيان الشركات التى انتهت من توفيق أوضاعها.

من جهته أشار مسئول جهاز البيئة إلى أن تشغيل محطة مياه الصرف الصحى بالمحلة الكبرى سوف يقضى على جزء كبير من التلوث، وتم ربط خط الطرد الواصل لمحطة رفع المشحمة إلى محطة معالجة محطة الرفع الصناعى بالدواخلية.

وأكد محافظ الغربية أن رئيس الجمهورية يتابع بنفسه أولاً بأول هذه المشكلة والإجراءات التى تتخذ للقضاء عليها فى أسرع وقت، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، موجهاً اللجنة بالنزول المباشر إلى أصحاب المنشآت الصناعية وتوثيق عملية المخالفة على الطبيعة بالتصوير واتخاذ الإجراءات القانونية وإغلاق المنشأة ووضع حراسة أمنية لعدم فتحها وقطع الكهرباء والمياه عن هذه المنشآت المخالفة.

وطالب المحافظ أصحاب المنشآت المخالفة بسرعة توفيق أوضاعهم وعمل محطات تنقية ووحدات معالجة للصرف، طبقاً للمواصفات القياسية، حفاظاً على صحة المواطنين، وأمهلهم موعد أقصاه شهر بعد تقديم خطة توفيق أوضاع يوافق عليها جهاز شئون البيئة.

حضر الاجتماع اللواء السيد سعيد السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء مدينة المحلة الكبرى وطنطا وقطور ورئيس جهاز شئون البيئة، ومسئول الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وأصحاب المنشآت الصناعية المخالفة.

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