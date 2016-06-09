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وصول 12 ألفا و500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و1613 عمالة مصرية لميناء نويبع

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وصول 12 ألفا و500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و1613 عمالة مصرية لميناء نويبع وصول 12 ألفا و500 طن بوتاجاز لموانئ السويس و1613 عمالة مصرية لميناء نويبع
صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جاز، وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز والسفينة أرزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز، قادمتان من ميناء ينبع السعودى.

وغادر ميناء الأدبية اليوم السفينة O.M.BONITATIS وعلى متنها 6 آلاف طن بضائع عامة، داخل الحاويات متجهة إلى جدة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم العبارة أمانة، وعلى متنها 712 راكبا و 52 سيارة و20 شاحنة، والسفينة النوى إكسبريس، وعلى متنها 54 شاحنة، والسفينة تى شى وعلى متنها 20 شاحنة، و10 ركاب، كما تغادر العبارة مسرة وعلى متنها 23 راكبا و15 شاحنة و1 سيارة، والعبارة الرياض على متنها 80 راكبا و 14 سيارة و2 شاحنة.

وشهد الميناء أمس استقبال السفينة فينشر هارمونى، وعلى متنها 31 ألفا و500 طن ألمونيوم قادمة من أستراليا، والعبارة مسرة على متنها 604 ركاب و28 سيارة و8 شاحنات، والسفينة نما إكسبريس على متنها 41 شاحنة، وغادرت العبارة أمانة وعلى متنها 172 راكبا و7 سيارات و12 شاحنة، والسفينة النوى إكسبريس وعلى متنها 54 شاحنة.

ووصل اليوم لميناء نويبع العبارة سينا وعلى متنها 450 راكبا و 20 تريلا و 18 برادا و13 سيارة، واستقبل الميناء بالأمس العبارة آيلة وعلى متنها 501 راكب و7 تريلات و6 سيارات و 2 باص جيت، والسفينة بريدج و على متنها 15 تريلا و10 برادات، وغادرت العبارة سينا وعلى متنها 254 راكبا منهم 90 معتمرا و 2 باص عمرة و 13 تريلا و 18 برادا و 115 طرد سمك و 7 طرود بضاعة عامة .

واستقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة وعلى متنها 391 راكبا من العمالة المصرية بدول الخليج و 41 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى .


>27 ألف و500 طن فوسفات تغادر ميناء سفاجا إلى للهند
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مصر 365

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