حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالقناطر الخيرية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القناطر الخيرية بالتعاون مع قوات الأمن، حملة إزالة بقطاعات الوحدات المحلية بأبو الغيط.

وأسفرت الحملة عن إزالة 23 حالة تعد على الأراضى الزراعية الصادر بشأنها قرارات إزالة، وذلك على مساحة 13 قيراطا، وتم فصل التيار الكهربائى عن المبانى المخالفة، وجاء ذلك فى إطار خطة محافظة القليوبية فى الحفاظ على الأرض الزراعية لأنها ثروة قومية وتنفيذ القانون على المخالفين.

وأكد اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية، أنه لن يتهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية حفاظا على هيبة الدولة، كما شدد على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، وإحالة كل من يقصر فى هذا الدور إلى النيابة العامة، وكذلك كل من يتساهل فى التعدى على الأراضى الزراعية.

ازالة 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمغاغة بالمنيا