الموافقة على مشروع "نشر ثقافة العمل التطوعى" فى أسيوط

وافق المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، على تنفيذ مشروع "نشر ثقافة العمل التطوعى بأسيوط"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارتى البيئة والزراعة، وتم اختيار قرية الحواتكة، التابعة لمركز منفلوط، نموذجاً لتطبيق المشروع لمدة 4 أيام.

ويتضمن البرنامج ورشة تدريبية عن حرق المخلفات الزراعية وتدويرها بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بأسيوط، بالإضافة إلى رفع القمامة وزراعة الأشجار بمداخل القرية والشوارع الرئيسية بها، على أن يتم توفير 50 شجرة للمشروع مقدمة من وزارة الزراعة، كما ستقوم المحافظة بتوفير بعض مستلزمات النظافة وسيارات نقل الأشجار ورفع القمامة طوال مدة تنفيذ المشروع.

وأوضح المحافظ، أن وزارة البيئة ستوفر مدربى الورش التدريبية والإشراف على التشجير بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بأسيوط ومتابعة زراعة الشتلات، مؤكداً أنه سيتم توفير الدهانات والقفازات وأكياس القمامة والكمامات، بالإضافة إلى توفير سيارة لنقل الأشجار إلى مركز شباب الحواتكة، مشدداً على رئيس مركز منفلوط بضرورة توفير الأدوات والمعدات اللازمة لرفع المخلفات والتشجير.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه يشارك بالمشروع 100 شاب وفتاة من أندية التطوع من أهل القرية، مؤكداً أهمية دور الشباب فى المجتمع والعمل التطوعى الذى يزيد من تماسك المجتمع ككل وترابط الأفكار الإيجابية فى مساعدة الغير.

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