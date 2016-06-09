بدء جلسة إعادة محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين بقضية "نواب القروض"

بدأت منذ قليل، دائرة جنايات النزهة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، نظر محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "اكستريور – بنك مصر حاليا"، و18 آخرين، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك، والمعروفة بقضية نواب القروض.

وتغيب المتهم الرئيسى بالقضية عبد الله طايل، بينما حضر 6 متهمين متورطين فى القضية.

وكانت النيابة العامة اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.

استئناف محاكمة عبد الله طايل و18 آخرين فى قضية "نواب القروض" اليوم

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