أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم 15 يوماً

Google+ Print
تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم 15 يوماً تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم 15 يوماً
قررت محكمة جنح بندر المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب، تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث قرية الكرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال إسماعيل سيد محامى المتهمين، إن قرار تجديد الحبس شمل كلا من: وليد صابر، ونظير إسحاق ومحمد مجدى زناتى.

وأشار محامى المتهمين إلى أن إجمالى المحبوسين حاليا فى الأحداث 14 متهمًا، والتى تعود إلى مساء يوم 20 من مايو الماضى، عقب إشاعة علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة، وشاب مسيحى من أبناء قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

المنيا، احداث الكرم،فتنة الكرم ،حبس متهمين،ابوقرقاص،نيابة المنيا، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، حرق منازل الاقباط


>- ضبط ربة منزل بحوزتها 140 قرص لعقار التامول المخدر بالمنيا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365