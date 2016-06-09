تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث الكرم 15 يوماً

قررت محكمة جنح بندر المنيا تحت إشراف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام لنيابات جنوب، تجديد حبس 3 متهمين فى أحداث قرية الكرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وقال إسماعيل سيد محامى المتهمين، إن قرار تجديد الحبس شمل كلا من: وليد صابر، ونظير إسحاق ومحمد مجدى زناتى.

وأشار محامى المتهمين إلى أن إجمالى المحبوسين حاليا فى الأحداث 14 متهمًا، والتى تعود إلى مساء يوم 20 من مايو الماضى، عقب إشاعة علاقة عاطفية بين ربة منزل مسلمة، وشاب مسيحى من أبناء قرية الكرم بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

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