أخبار عاجلة

تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يرد بأغنية على الخلافات المتكررة في الوسط الغنائي -
ستاد مصر: لقاء مع طارق العشرى المدير الفنى لفريق إنبى وحديث عن طريقة لعبه أمام الزمالك -
تع اشرب شاي - غادة عادل تتحدث اللهجة الليبية مع حميد الشاعري ويغني " شنطة سفر " لـ ناصر المزداوي -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يوجه كلمة للشعب الليبي " وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة من الجميع " -
تع اشرب شاي - النجم / حميد الشاعري ... يحكي كيف دخل إلى مجال الغناء والتلحين "من طيار للمزيكا " -
تع اشرب شاي - غادة عادل ... النجم حميد الشاعري فتح الباب لكل الموهوبين " هيكتشفنا كلنا " -
تع اشرب شاي - fashion show لـ تيا أحمد " أصغر مصممة أزياء " -
عضو اللجنة المنظمة لزيارة بابا الفاتيكان: الزيارة في موعدها وبنفس البرنامج -
بالفيديو- كبير الأطباء الشرعيين يكشف كيفية التعرف على مفجري الكنيستين -
قتيلان على الأقل في إطلاق نار داخل مدرسة في كاليفورنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النائب العام يحيل بلاغا يتهم محمد أبو الغار بإهانة الرئيس للتحقيق

Google+ Print
النائب العام يحيل بلاغا يتهم محمد أبو الغار بإهانة الرئيس للتحقيق النائب العام يحيل بلاغا يتهم محمد أبو الغار بإهانة الرئيس للتحقيق
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من المحامى تامر سيف، ضد محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق، إلى نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليه بإهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وقال تامر سيف، مقدم البلاغ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن نيابة استئناف القاهرة تولت فحص وتحقيق البلاغ المقيد برقم ١٣٤٥٠ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، وأنه بصدد التوجه إلى دار القضاء العالى السبت المقبل، للاستفسار عن موعد الاستماع لأقواله حول الاتهامات التى تضمنها البلاغ الموجهة ضد محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى.

وذكر المحامى تامر سيف فى بلاغه، أن "أبو الغار" أدلى بحديث صحفى لجريدة الأهرام، انطوى على تصريحات مهينة لرئيس الجمهورية، بأن وصفه بـ"الطبقية"، وهو الأمر الذى يثير البلبلة والرأى العام تجاه الدولة ومؤسساتها، ويهدد أمن وسلامة المجتمع.


>- محمد أبو الغار: أتضامن مع مطالب الجماعة الصحفية وأرفض اقتحام الداخلية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365