النائب العام يحيل بلاغا يتهم محمد أبو الغار بإهانة الرئيس للتحقيق

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة البلاغ المقدم من المحامى تامر سيف، ضد محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق، إلى نيابة استئناف القاهرة، للتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليه بإهانة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعى.

وقال تامر سيف، مقدم البلاغ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن نيابة استئناف القاهرة تولت فحص وتحقيق البلاغ المقيد برقم ١٣٤٥٠ لسنة ٢٠١٦ عرائض النائب العام، وأنه بصدد التوجه إلى دار القضاء العالى السبت المقبل، للاستفسار عن موعد الاستماع لأقواله حول الاتهامات التى تضمنها البلاغ الموجهة ضد محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى.

وذكر المحامى تامر سيف فى بلاغه، أن "أبو الغار" أدلى بحديث صحفى لجريدة الأهرام، انطوى على تصريحات مهينة لرئيس الجمهورية، بأن وصفه بـ"الطبقية"، وهو الأمر الذى يثير البلبلة والرأى العام تجاه الدولة ومؤسساتها، ويهدد أمن وسلامة المجتمع.

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