تاجر ألبان يقتل شقيقه بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

تخلص تاجر ألبان من شقيقه، طعناً بسكين، فى مشاجرة بينهما، بسبب خلافات مالية .

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان الرمل بوقوع مشاجرة بشارع الترعة المردومة دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتبين حدوث مشاجرة بين كل من، "محمود. ص" 39 سنة تاجر ألبان مقيم دائرة قسم أول المنتزه، وبين شقيقه "هشام . ص" 35 سنة تاجر ألبان مقيم دائرة القسم مصاب بجروح طعنية بالصدر والفخذ الأيمن وتوفى، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تعدى خلالها الأول على الثانى بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الأول وبحوزته الأداة المستخدمة، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

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