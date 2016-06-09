مصرع مواطن وزوجته في حادث تصادم برأس الخيمة

لقي مواطن إماراتي يبلغ من العمر 63 عاماً مصرعه أثناء قيادته لمركبته برفقة زوجته التي تبلغ من العمر 39 عاماً في إحدى طرق إمارة رأس الخيمة.

وحول تفاصيل الحادث، يقول الملازم أول إبراهيم سيف المزروعي، مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة الدقداقة الشامل، والذي انتقل لموقع الحادث، إلى ورود بلاغ عند الساعة الحادية عشر صباح أمس يفيد بتعرض مركبة لحادث مروري، وعلى الفور تم تحريك دوريات الشرطة وسيارة الاسعاف الوطني لمكان البلاغ، حيث تبين أن المركبة كان يقودها مواطن برفقة زوجته الآسيوية، وأثناء ذلك تفاجئ سائق مركبة يقودها مواطن بدخول المركبة بدون أن يتأكد سائقها (المواطن) بخلوه من المركبات القادمة من الجهة الأخرى، وحاول تفاديه إلاّ أنه اصطدم به مما أسفر عن إصابة المواطن وزوجته بإصابات بليغة أدت إلى وفاتهما على الفور، وتم نقل جثتهما إلى المستشفى تمهيداً لتسليمها لذويهما لإتمام مراسم الدفن حسب الاصول المتبعة .

ومن جانبه ناشد المزروعي جميع سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر، والتأكد من خلو الطريق من المركبات قبل دخوله، ودعاهم إلى اتباع التعليمات والقواعد المرورية التي تكفل لهم وللآخرين سلامتهم وحمايتهم من الحوادث المرورية والإصابات والوفيات، متمنياً للجميع السلامة.

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