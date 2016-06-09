مصرع فلاح صدمته سيارة نقل بالمنوفية

لقى فلاح بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء سيره مترجلا على طريق منوف- طملاى، وتم نقله إلى مستشفى منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، يفيد من مصرع "لطفى .ى ع" ٦٠ عاما فلا ح ومقيم بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء سيره مترجلا على طريق منوف- طملاى، وتم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب ا لوفاة نزيف بالمخ نتيجة الارتطام بجسم صلب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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