مصرع فلاح صدمته سيارة نقل بالمنوفية

لقى فلاح بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء سيره مترجلا على طريق منوف- طملاى، وتم نقله إلى مستشفى منوف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>مصرع ربة منزل بعد سقوطها من سطح منزلها بـ"شبين الكوم"
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تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، يفيد من مصرع "لطفى .ى ع" ٦٠ عاما فلا ح ومقيم بقرية طملاى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء سيره مترجلا على طريق منوف- طملاى، وتم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب ا لوفاة نزيف بالمخ نتيجة الارتطام بجسم صلب، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
>مصرع ربة منزل بعد سقوطها من سطح منزلها بـ"شبين الكوم"
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