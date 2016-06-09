مقتل 18 من مسلحي «داعش» فى غارات لقوات التحالف على شمالي سوريا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، التى تديرها الدولة أن 18 شخصا قتلوا فى غارات جوية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة وقصف مدفعي تركي على أهداف تابعة لتنظيم “داعش” فى سوريا.

قالت الأناضول، نقلا عن مسؤولين أمنيين، اليوم الخميس، إن مواقع لتنظيم “داعش” تعرضت للهجوم بعدما حددت السلطات التركية أمس الأربعاء، أن الجماعة المتطرفة تستعد لضرب تركيا من شمالى سوريا.

وأضافت أن الغارات التركية وغارات التحالف دمرت أيضا مركبتين تحملان رشاشات ثقيلة، والعديد من قذائف الهاون وكذلك مواقع مدفعية ومبنى يستخدم كمأوى دفاعى.