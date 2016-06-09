القوات المسلحة تشارك بـ 131 مائدة رمضانية بالمناطق الأكثر احتياجًا في المحافظات

صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الخميس، على إقامة 131 مائدة رمضانية مطورة موزعة على المناطق الأكثر إحتياجا بكافة محافظات الجمهورية بطاقة 798 ألف وجبة معلبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان المبارك .

ففى نطاق المنطقة المركزية العسكرية أقامت القوات المسلحة 42 مائدة رمضانية بالمحافظات التى تدخل بنطاق مسئوليتها، منها 8 موائد بمحافظة القاهرة بمناطق بولاء شارع الرمل بجوار الحى والزاوية الحمراء وحديقة بدر والنهضة والساحة الرياضية بالدويقة والساحة الرياضية بعزبة الوالدة والسلام بجوار الحى والأزبكية، و8 موائد بمحافظة الجيزة بواقع مائدة بالمركز و بمركز شباب 1 ببولاق ومركز شباب 1 بالوراق ومركز شباب 1 بإمبابة والصف وكارتة طريق الإسكندرية الصحراوى ومنتدى شباب أكتوبر بالحى السادس ومركز شباب زايد .

كما تم إقامة 6 موائد بمحافظة القليوبية بمناطق القناطر الخيرية بجوار مجلس المدينة وأمام مزلقان العادلى بقليوب ومائدة بجوار قسم طوخ ومائدتين بشبرا الخيمة بجوار حى شرق وغرب ومائدة أمام موقف بنها، و6 موائد بمحافظة المنوفية بمناطق شارع الشهيد جودة بتلا وأمام حديقة الطفل بأشمون وأرض السوق القديم بمنوف ومدرسة المؤسسة للبنين بالباجور ومركز شباب قويسنا وأرض السوق القديم بسرس الليان، و4 موائد بمحافظة الفيوم بواقع مائدتين ببندر الفيوم أحداهما بجوار جامع ناصر والأخرى بميدان الشيخ حسن ومائدة بمركز إطسا بجوار مجلس المدينة ومثلها بجوار مجلس المدينة بمركز سنورس.

وأقيم 4 موائد بمحافظة بنى سويف بمناطق ميدان المديرية ومركز شباب إهناسيا ومائدة بجوار نادى الطلائع ومثلها بمركز شباب سمسطا، و6 موائد بمحافظة المنيا بواقع مائدة بكورنيش النيل أمام النساجون ومائدة بجوار المسرح المكشوف وحديقة الشروق بأبو قرقاص ومركز شباب سمالوط ومائدة بجوار مسجد صلاح الدين بمركز مطاى ومثلها بمركز ملوى بجوار مجلس المدينة حيث تركزت هذه الموائد فى المناطق الشعبية والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لإستضافة أكبر عدد من الصائمين .

كما قام الجيش الثانى الميدانى بتنظيم 30مائدة رمضانية منها 5 موائد بمحافظة بورسعيد بمناطق عزبة أبو عوف والقابوطى بحى الضواحى والموقف بجوار محطة بور سعيد العسكرية وشارع الأمين بجوار قصر الثقافة ومائدة بجوار محطة قطار بور سعيد، وإقامة 6 موائد بمحافظة الدقهلية بواقع مائدة أمام الإستاد وخلف محطة وقود وطنية بشارع الجيش ومائدتين بطلخا ومائدة أمام سجن المنصورة ومائدة بميدان دوران جديلة.

وكذلك تم إقامة 6 موائد بمحافظة الشرقية بمركز ههيا بجوار محطة القطار وكفر أبو حسين بمدخل الزقازيق ومائدة بمدينة القنايات ومستشفى صيدناوى وقرية العباسة ومركز أبو حماد ، و6 موائد بمحافظة دمياط بميدان الشهابية وأمام مجمع المحاكم بشطا وإستاد دمياط وميدان معهد الفتيات الأزهرى بفراسكور وميدان الساعة بكورنيش النيل بجوار البوسطة ومائدة بجوار جهاز التعمير بدمياط الجديدة، فضلاً عن إقامة 7 موائد بمحافظة الإسماعيلية بمجمع المحاكم ومعدية رقم 6 ومفارق بور سعيد والتل الكبير بجوار مجلس المدينة ومركز شباب القنطرة غرب ومدينة أبو سلطان بجوار الوحدة الصحية ومائدة بجوار السكة الحديد بسرابيوم .

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى أقيمت 18 مائدة رمضانية منها 8 مائدة بمحافظة السويس فى مناطق المثلث وعتاقة وميدان الحرفيين بفيصل وميدان الربعين والأتكة ومدخل فنارة ومدخل كسفريت وميدان نفق الشهيد أحمد حمدى، و8 موائد بمحافظة جنوب سيناء بمناطق رأس سدر وأبو رديس والطور وكاترين ودهب والحسنة والجدى والقصيمة ، كذلك مائدتين بمحافظة البحر الأحمر إحداهما بالزعفرانة والأخرى برأس غارب .

كما أقامت المنطقة الشمالية العسكرية 21 مائدة رمضانية منها 8 بمحافظة الإسكندرية فى مناطق رأس التين والرأس السوداء والعامرية وأبو قير وزاوية عبد القادر والحضرة والطابية ومدينة الحمام ، كذلك 6 موائد بمحافظة الغربية منها مائدتين بطنطا إحداهما بجوار المعهد الأزهرى والأخرى بشارع الإستاد ومائدة بكلا من بسيون ومحلة مرحوم وكفر الزيات وبيرما ، و3 موائد بمحافظة البحيرة بدمنهور واللقانة وشبراخيت، 4 موائد بمحافظة كفر الشيخ بمركز كفر الشيخ وسخا وبلطيم والرياض .

كذلك المنطقة الجنوبية العسكرية التى أعدت (18) مائدة رمضانية بمحافظات جنوب مصر منها (4) موائد بمحافظة أسيوط بمناطق منقباد ومحطة تحصيل الرسوم بالطريق الصحراوى الشرقى ونزلة عبد اللاه وحى الأربعين و(4) موائد بمحافظة البحر الأحمر بشارع الحجاز وميدان السقالة ومدخل الصوامع أمام المركز الإسلامى وأبو رماد ومائدة بميدان صلاح الدين بمحافظة الأقصر ، و(3) موائد بمحافظة قنا بميدان مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى وميدان الشهيد عبد المنعم رياض ومجمع المواقف بقنا ، وفى محافظة أسوان أقامت القوات المسلحة مائدتين إحداهما بمركز الخدمات الجماهيرية والأخرى بميدان الصداقة القديمة ، ومائدتين بحافظة سوهاج بميدان الثقافة بجوار قصر الثقافة وشارع الشهيد ، ومائدتين بمحافظة الوادى الجديد إحداهما بالداخلة والأخرى بالخارجة .

وأقامت المنطقة الغربية العسكرية مائدتان بمطروح .

وقد حرصت القوات المسلحة على الإعداد والإشراف الجيد على هذة الموائد وتزويدها بالأطعمة والمواد الغذائية من نوادى وفنادق القوات المسلحة القريبة من هذه المناطق ، وذلك حرصاً منها على المساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، الذين توافدوا على الموائد الرمضانية لتلبية الدعوة ومشاركة قواتهم المسلحة أحد أبرز مظاهر التكافل الإجتماعى خلال الشهر الكريم .