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الزواج يساعد على هزيمة السرطان

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الزواج يساعد على هزيمة السرطان الزواج يساعد على هزيمة السرطان

9 يونيو 2016 | 11:00 صباحاً

كشف خبراء أن الزواج، يزيد من فرص هزيمة مرض السرطان، والقضاء عليه وذكرت صحيفة  ”ديلي ميل” البريطانية أن تحليلا شمل 60 ألف مريض على مدى أكثر من عشر سنوات، خلص إلى أن المرضى غير المتزوجين، أكثر عرضة للوفاة بواقع خمسة أضعاف.
> وقال الباحثون، إن وجود زوج أو أسرة يمنح المرضى “سببا للحياة” ويجعلهم أكثر رغبة وعزيمة في هزيمة المرض، كما أن شركاء المرضى (الزوج أو الزوجة) من المرجح أنهم يسعون بقوة لإجبارهم على زيارة الطبيب، عند ظهور أية أعراض مقلقة أو يذكرون شركاءهم، بمواعيد جلسات العلاج الكيميائي.
> وأظهرت النتائج أن المرضى غير المتزوجين، كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 21 % مقارنة بنظرائهم المتزوجين.

2016-06-09

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